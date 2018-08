Fraudehelpdesk waarschuwt voor hackers die salaris afhandig willen maken

In de afgelopen maand heeft het meldpunt hier ongeveer acht klachten over ontvangen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Mogelijk hebben iets meer mensen melding gemaakt, maar de Fraudehelpdesk registreert de incidenten niet apart.

"Doorgaans gaan we ervan uit dat ongeveer 10 procent van de mensen bereid is om melding te maken", zegt de woordvoerder van de Fraudehelpdesk. Het aantal mensen dat hier afgelopen maand slachtoffer van is geworden, zou in dat geval neerkomen op ongeveer tachtig.

In alle gevallen ging het om gehackte e-mailaccounts die werden gebruikt om aan de salarisadministratie een nieuw rekeningnummer door te geven. De fraude kwam aan het licht toen de slachtoffers in de eerstvolgende maand geen loon ontvingen.

Voor zover bij de Fraudehelpdesk bekend is, werd het verzoek niet via het e-mailaccount van het bedrijf, maar een gehackt persoonlijke e-mailadres verstuurd. De Fraudehelpdesk roept mensen die vermoeden dat hun e-mailaccount is gehackt op om hun wachtwoord te veranderen.

Ook adviseert het meldpunt mensen om de wachtwoorden voor hun online diensten op te slaan in een wachtwoordmanager. Dat is een digitale kluis waarin gebruikers complexe wachtwoorden kunnen bewaren, zonder dat zij al deze wachtwoorden moeten onthouden.