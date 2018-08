Leden Nederlands wraakpornonetwerk veroordeeld tot 36 en 26 maanden cel

De mannen zijn veroordeeld voor het hacken van gebruikersaccounts van vrouwen en het stelen van naaktfoto's en -video's, aldus de uitspraak van de rechter.

Een 32-jarige man uit Culemborg heeft een celstraf van 36 maanden gekregen. Een man uit Groningen moet voor 26 maanden de cel in. In beide gevallen zijn twaalf maanden van de straf voorwaardelijk.

De man met de hoogste celstraf is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Deze beelden had hij door hackers in de Dominicaanse Republiek laten stelen. In chatgesprekken had hij gevraagd om pornografische beelden van meisjes tussen de twaalf en vijftien jaar.

Hij heeft ook e-mails verstuurd om een jong slachtoffer af te persen. Daarmee hoopte hij meer naaktbeelden te kunnen krijgen.

Het Nederlandse wraakpornonetwerk werd eerder dit jaar ontdekt door RTL Nieuws. Mannen wisselden via dit netwerk naaktfoto's van slachtoffers uit, die ze samen bewaarden op één grote opslagplaats.