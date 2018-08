Samsung investeert 139 miljard euro in onderzoek naar nieuwe technologie

Volgens Samsung zijn de investeringen nodig om in de toekomst te kunnen blijven groeien. Het bedrijf wil onder meer vooroplopen in elektronische onderdelen voor zelfrijdende auto's. Er wordt daarom veel geld gestoken in de ontwikkeling en productie van geheugenchips.

Ook wordt het onderzoeksteam voor kunstmatige intelligentie flink uitgebreid. Deze technologie wordt ook gebruikt in onder andere de slimme assistent Bixby in Samsung-telefoons.

De plannen zijn ook goed nieuws voor de Zuid-Koreaanse economie, stelt het concern. Drie kwart van het geld is bestemd voor het Aziatische land. De regering van Zuid-Korea is bezorgd over de afnemende economische groei.

Samsung neemt zelf 40.000 extra werknemers aan. De investeringen zouden bovendien leiden tot 700.000 extra banen in aanverwante sectoren.