Snapchat verliest voor het eerst gebruikers

Dat is 1,6 procent minder dan de 191 miljoen gebruikers die Snapchat in het eerste kwartaal van dit jaar had, maakt het bedrijf dinsdagavond bekend in zijn kwartaalcijfers.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers daalde met één miljoen in zowel Noord-Amerika, Europa als de rest van de wereld. In Europa heeft het sociale medium dagelijks 60 miljoen actieve gebruikers. In Noord-Amerika zijn dat er 80 miljoen.

De omzet van Snap, het bedrijf achter Snapchat, groeide wel. Wereldwijd haalde het bedrijf in het tweede kwartaal 262 miljoen dollar (ongeveer 225 miljoen euro) binnen, 13 procent meer dan een kwartaal eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2017 groeide de omzet met bijna 44 procent.

Snap lijdt nog altijd verlies. In het afgelopen kwartaal kwam dat uit op 353 miljoen dollar. Ondanks de rode cijfers en de afname in het aantal gebruikers steeg het aandeel Snap op de handel op de nabeurs korte tijd met ruim 11 procent.