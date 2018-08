BBC wil hulp Microsoft bij vinden oorzaak gelekte beelden Doctor Who

De Britse omroep ontdekte eind juni dat de beelden van de nog niet uitgezonden beelden gedeeld waren op het online forum Tapatalk.

Inmiddels is de BBC erachter gekomen dat de beelden opgeslagen waren op een OneDrive-server, een dienst van Microsoft. Daarom roept de Britse omroep nu de hulp van de Amerikaanse techgigant in, in de hoop dat ze de dader of mogelijk meerdere daders kunnen achterhalen.

Volgens The Hollywood Reporter heeft de BBC een verzoek bij de rechter ingediend om Microsoft te dagvaarden. De Britten willen dat het bedrijf alle relevante informatie die over het gelekte bestand beschikbaar is doorgeeft.

Het nieuwe seizoen van Doctor Who wordt een bijzondere. Voor het eerst in de geschiedenis van de show speelt een vrouw (Jodie Whittaker) de hoofdrol.