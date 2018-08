Belgische politie mag online undercover gaan

De Belgische minister van Justitie Koen Geens wijzigde 1,5 jaar geleden al de wet op de bijzondere opsporingsmethoden, zodat de politie in het land undercover zou mogen gaan op internet, meldt De Tijd dinsdag.

Eerst was echter nog wel toestemming nodig van Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische privacywaakhond die in het land dezelfde taken heeft als de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Nu de toestemming er is, mag de Belgische politie via internet contact leggen met mensen die verdacht worden van bijvoorbeeld het verkopen van wapens en drugs of kinderporno. De politiemedewerker mag zich dan voordoen als geïnteresseerde en infiltreren in bijvoorbeeld een handelsforum op het dark web.

Politie mag extremistische berichten versturen

Ook op het regulier toegankelijke internet gaat de Belgische politie acties uitvoeren, bijvoorbeeld door via tweedehandswebsites gestolen goederen te traceren. Infiltratie is alleen toegestaan bij verdenking van misdrijven waar minstens een jaar gevangenisstraf op staat.

De Belgische politie mag zich tijdens het infiltreren op het internet schuldig maken aan strafbare feiten, als dat nodig is om onopvallend mee te kunnen doen. Zo mogen politiemedewerkers bijvoorbeeld radicale of extremistische berichten versturen.

Uitlokken mag niet

Provoceren of misdaden uitlokken, mag echter nadrukkelijk niet. Wel mag de politiemedewerker zich voordoen als minderjarige om een afspraak te maken met op seks beluste volwassen mannen die bewust minderjarigen benaderen. Ook kan de Belgische politie onder bepaalde omstandigheden de hulp inroepen van hackers of experts.

In België dalen de algemene criminaliteitscijfers al zes jaar op rij. Het aantal strafbare feiten op internet groeit echter. Daarom wil het Belgische ministerie van Justitie hier meer mensen voor inzetten.