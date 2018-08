Twitter wil complotdenker Alex Jones niet schorsen

Volgens het sociale netwerk heeft Jones de regels van Twitter tot op heden niet geschonden, stelt een woordvoerder van Twitter in gesprek met USA Today.

Daarmee is Twitter één van de weinige grote techbedrijven die de complotdenker niet in de ban doet. Facebook, YouTube, Apple en Spotify verwijderden recent profielen, pagina's en video's van de man.

Apple schorste podcasts van Jones wegens haatzaaien. YouTube, de site waarop de complotdenker het meeste materiaal heeft geplaatst, beweerde dat hij "veelvuldig regels negeerde over haatzaaien en intimidatie".

Ook de pornowebsite YouPorn zou inmiddels materiaal van Jones hebben gewist. Hij gebruikte YouPorn om zijn talkshows te uploaden, omdat de site over het algemeen laks was met het handhaven van regels.

Jones verspreidt complottheorieën

Jones is een videomaker die meerdere complottheorieën heeft verspreid. Zo beweerde hij onder meer dat de Amerikaanse overheid achter de aanslagen van 11 september 2001 zat. Ook denkt hij dat een schietpartij op een school in Sandy Hook is uitgevoerd door een extreemlinkse groep om wapenbezit aan te vechten.

De complotdenker heeft momenteel ruim 840.000 Twitter-volgers. In 2016 was de Amerikaanse president Donald Trump nog te gast in de show van Jones, die zijn reputatie "geweldig" noemde.