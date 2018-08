Pentagon verbiedt gebruik van apps die geografische locatie doorgeven

Volgens het Pentagon vormen de apps, maar ook fitness-trackers en andere soortgelijke apparaten een veiligheidsrisico, omdat ze de locatie van geheime militaire bases kunnen onthullen. Het verbod geldt alleen in gebieden die door de overheid zijn aangewezen.



Het besluit volgt op een onderzoek uit januari, toen bleek dat fitness-app Strava liet zien waar geheime militaire bases zijn gevestigd.

In november 2017 stelde strava geanonimiseerde gegevens beschikbaar, waarin te zien was waar gebruikers van de fitness-app het vaakst gaan sporten. Op de data was onder meer activiteit te zien bij een vermeende CIA-basis in Somalië, op een vliegveld dat officieel verlaten is.



In 2016 verbood het Amerikaanse leger soldaten om de locatiegame Pokémon Go te installeren.