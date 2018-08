'Facebook vraagt banken VS om financiële data van gebruikers'

Het zou onder meer gaan om informatie van overboekingen en het banksaldo, schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijde bronnen.

Het afgelopen jaar heeft Facebook aan onder meer aan de banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup gevraagd of zij klantgegevens met chatdienst Facebook Messenger kunnen delen.

Facebook hoopt gebruikers op die manier meer betrokken te krijgen bij het platform. Naast het checken van banksaldo's zou Messenger mensen ook op de hoogte willen brengen als er sprake is van fraude.

De gesprekken tussen de banken en Facebook zouden volgens de bronnen voor een groot deel gaan over databescherming. Facebook kwam dit jaar vaak in het nieuws vanwege datamisbruik. Zo kreeg het bedrijf Cambridge Analytica zonder toestemming gegevens van 87 miljoen gebruikers in handen.

Gesprekken over datadeling

"Net als andere online bedrijven, praten we regelmatig met financiële instellingen over hoe we winkelgedrag van mensen kunnen verbeteren", zegt een Facebook-woordvoerder tegen The Wall Street Journal. "Een belangrijk onderdeel daarvan is het beveiligen en bewaken van informatie."

Een van de banken waarmee Facebook in gesprek was, is vanwege privacyoverwegingen afgehaakt, stellen enkele ingewijden. Facebook belooft gegevens niet te delen met derden of ze te gebruiken voor advertenties.

Ook bedrijven als Google en Amazon zouden gesprekken voeren met banken om toegang te krijgen tot data. Daarmee kunnen gebruikers toegang krijgen tot gegevens via slimme assistenten als Google Assistent en Alexa.

Facebook noemt bericht "overdreven"

Een Facebook-woordvoerder zegt maandagavond in een reactie tegen TechCrunch dat in het bericht van The Wall Street Journal "wordt overdreven". Volgens haar vraagt Facebook helemaal niet om overschrijvingen. Ook zou het bedrijf niet geïnteresseerd zijn in het bouwen van een functie waarmee gebruikers bankzaken kunnen doen.

Facebook werkt samen met banken om "diensten als chatten met klanten of accountbeheer" aan te bieden. Volgens de woordvoerder is dat soms sneller dan bellen.