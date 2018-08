Apple verwijdert omstreden podcasts van complotdenker uit iTunes

Slechts één podcast van de complotwebsite InfoWars is nog op iTunes te vinden, meldt BuzzFeed. Apple verwijderde onder meer The Alex Jones Show, die onlangs ook door Spotify werd aangepakt.

Apple biedt met iTunes voor veel luisteraars toegang tot podcasts. Een app om de online audioprogramma's te beluisteren, staat al jaren standaard op iPhones geïnstalleerd.

In gesprek met BuzzFeed laat Apple weten dat de podcasts zijn verwijderd vanwege haatzaaien. Alleen de podcast Real News With David Knight is nog in iTunes te vinden. Apple weigerde op dit specifieke geval in te gaan.

Jones beweert onder meer dat de Amerikaanse overheid achter de aanslagen van 11 september 2001 zit. Ook stelt hij dat de schietpartij bij een basisschool in Sandy Hook in 2012 door extreemlinksen is uitgevoerd, omdat ze het recht op wapenbezit wilden aanvechten. Nabestaanden van de omgekomen kinderen klagen de presentator vanwege dit verhaal aan.

Facebook

Maandagmiddag maakt Facebook bekend dat het sociale medium vier aan Jones en InfoWars gerelateerde pagina's heeft verwijderd, schrijft The Guardian. Eerder verbande Facebook het persoonlijke profiel van Jones al voor het overtreden van de richtlijnen.

De pagina's zijn verwijderd vanwege het verheerlijken van geweld en het denigrerend omschrijven van transgenders, moslims en immigranten. Een woordvoerder benadrukte tegen The Guardian dat Jones' verspreiding van complottheorieën niets met de verwijderde pagina's te maken hebben.

YouTube

Maandag werd eveneens bekend dat het YouTube-kanaal van Jones is verwijderd. Dat schrijft onder meer The Verge.

Het kanaal had 2,4 miljoen abonnees. Volgens YouTube overtrad Jones de regels van het videoplatform. Eind juli ontving hij al een waarschuwing, nadat hij video's had geplaatst die haatzaaiende berichten over moslims en transgenders bevatten.