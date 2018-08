Amerikaanse politici willen uitleg van Google over zoekmachine in China

Het gaat om drie Republikeinen en drie Democraten, meldt de nieuwssite The Intercept zaterdag op basis van een brief aan Google-directeur Sundar Pichai.

The Intercept berichtte eerder deze week op basis van anonieme bronnen en interne documenten over het plan van Google om in China een zoekmachine voor Android uit te brengen. In de gecensureerde zoekmachine zouden resultaten over onder meer mensenrechten, democratie en religie worden vermeden.

"Als het waar is, is dat zeer verontrustend en riskeert Google dat het medeplichtig is aan mensenrechtenschendingen gerelateerd aan China's strenge censuurbeleid", schrijven de senatoren in hun brief.

De politici willen onder meer weten wat er sinds 2010, toen het bedrijf zich terugtrok uit China, is veranderd waardoor Google zijn standpunt heeft gewijzigd. Ook vragen de senatoren naar meer details over de censuur die het bedrijf zou willen toepassen en of het bedrijf data over individuele gebruikers aan de Chinese overheid gaat overhandigen.

De senatoren sluiten de brief af met een verwijzing naar het "onofficiële motto" van Google, 'Don't be evil' ('Wees niet slecht'). Google verwijderde de slogan in het voorjaar van 2018 grotendeels uit zijn officiële gedragscode.