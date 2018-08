Tele2 kampt al ruim 24 uur met storing voor klanten in het buitenland

De oorzaak van de storing is een overbelast netwerk in het buitenland, meldt de provider zaterdagochtend op zijn website. Tele2 zegt de oplossing te testen, maar niet te kunnen zeggen wanneer die beschikbaar is.

Een klantenservicemedewerker laat op Twitter weten dat de problemen overal buiten Nederland voor kunnen komen. Of alle toestellen op het netwerk van Tele2 in het buitenland zijn getroffen, is onduidelijk. Een woordvoerder van Tele2 noemt die vraag "irrelevant".

"Op dit moment is alles gericht op het oplossen van het probleem", laat de woordvoerder verder aan NU.nl weten.