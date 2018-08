Fractieleider Republikeinen wil Twitter-directeur Jack Dorsey verhoren

Dat blijkt uit een aan Greg Walden gerichte brief die in handen is van nieuwssite Axios. Walden is voorzitter van de commissie die Facebook-directeur Mark Zuckerberg in april verhoorde rond het data- en privacyschandaal met Cambridge Analytica.

De Republikeinse fractieleider McCarthy speelt met de brief in op recente beschuldigingen dat Twitter conservatieve accounts de mond snoert. Het bedrijf zou dat doen door berichten van die accounts voor andere Twitter-gebruikers onzichtbaar te maken. In juli ontkende Twitter deze methode toe te passen.

Commissievoorzitter Walden zegt tegen Axios uit te kijken naar het moment dat Dorsey komt getuigen. Volgens de nieuwssite wordt de Twitter-directeur binnenkort formeel uitgenodigd. Twitter weigerde op het nieuws te reageren.

Verhoor over inmenging in Amerikaanse verkiezingen

Dorsey zou in september ook voor een commissie van de Amerikaanse Senaat verschijnen. Hij is daarvoor uitgenodigd samen met Google-directeur Sundar Pichai en Sheryl Sandberg, operationeel directeur bij Facebook.

Dat verhoor gaat over inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.