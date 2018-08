Google keert volgens Chinese staatskrant niet terug naar China

De Amerikaanse nieuwssite The Intercept bracht woensdag op basis van anonieme bronnen en interne documenten naar buiten dat Google van plan is om terug te keren naar de Chinese markt.

Het bedrijf zou een zoekmachine uitbrengen die de Communistische Partij van president Xi Jinping goedgezind zou zijn. Onder meer zoekresultaten rondom mensenrechten en democratie zouden vermeden worden.

Meerdere anonieme bronnen bevestigden het verhaal van The Intercept later ook tegenover The New York Times, nieuwssite The Information en Vice.

De bron van Vice zei daarbij ook dat het door de publicatie van het verhaal bij The Intercept, maar ook door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China op dit moment onduidelijk is of de terugkeer van Google doorgaat.