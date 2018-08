Hoofd beveiliging Facebook vertrekt naar Stanford-universiteit

Dat Stamos zou vertrekken werd in maart al bekend. Hij zou weg moeten na een ruzie over de te volgens koers. Stamos zou veel meer openheid willen geven over de manier waarop Facebook wordt gebruikt voor de verspreiding van nepnieuws en de beïnvloeding van gebruikers. Onder meer topman Mark Zuckerberg en operationeel directeur Sheryl Sandberg wilden dat niet.

Sandberg bedankte Stamos voor zijn "belangrijke rol'' bij het bedrijf. De beveiligingsdirecteur werkte sinds 2015 bij Facebook. In The New York Times omschreef hij zijn Facebook-periode als "drie lastige jaren''. Bij Stanford zal Stamos les gaan geven en onderzoek verrichten op het gebied van cyberveiligheid.