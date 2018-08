'Google wil gecensureerde zoekmachine uitbrengen in China'

In de zoekmachine worden websites en zoektermen over mensenrechten, democratie, religie en vreedzame protesten vermeden, meldt The Intercept woensdag op basis van documenten en anonieme bronnen.

De zoekmachine van Google is in China niet bereikbaar zonder de zogenoemde Great Firewall, een term voor de internetcensuur in het land, te omzeilen. Google zou met een aangepaste versie voor het eerst in acht jaar weer zonder blokkade bereikbaar zijn. Het bedrijf trok zijn zoekmachine in 2010 terug uit het land.

Volgens The Intercept werkt Google aan een aparte app die goedkeuring van de Communistische Partij van China zou kunnen krijgen. De Android-app zou binnen zes tot negen maanden uitgebracht kunnen worden. Android heeft in China een marktaandeel van ongeveer 80 procent.

Mensenrechten

De door The Intercept ingeziene vertrouwelijke documenten beschrijven dat de app automatisch naar geblokkeerde websites zoekt om ze uit de zoekmachine te filteren. Onder meer Wikipedia en de website van de Britse publieke omroep BBC worden als voorbeelden aangehaald.

Een onderzoeker van mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de stap van Google een "grote ramp voor het informatietijdperk".

De introductie van de gecensureerde zoekmachine is volgens hem een overwinning voor de Chinese overheid. "Het geeft het signaal af dat niemand de moeite wil nemen om tegen de censuur te strijden."

Ontmoeting

Google-directeur Sundar Pichai zou in december 2017 in China een hooggeplaatste persoon in de Communistische Partij hebben ontmoet. In diezelfde maand maakte het bedrijf bekend in het land een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie te openen.

Sindsdien heeft het handelsconflinct tussen China en de Verenigde Staten het uitbrengen van de zoekmachine enigszins vertraagd, schrijft The Intercept.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en Google hebben niet op de berichten gereageerd.