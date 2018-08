Website DigiD voor derde keer in een week tijd getroffen door DDoS-aanval

Op Allestoringen.nl zijn op woensdag honderden meldingen binnengekomen van gebruikers die de overheidswebsite niet kunnen bereiken.

Doordat de site onbereikbaar is, zou het op overheidswebsites van bijvoorbeeld de Belastingdienst ook niet mogelijk zijn om in te loggen. Deze sites gebruiken DigiD namelijk als inlogsysteem.

Het is de derde keer in een week tijd dat DigiD wordt getroffen door een DDoS-aanval. Het is vooralsnog onduidelijk of alle aanvallen door dezelfde persoon zijn uitgevoerd. Op dinsdag zei DigiD-dienstverlener Logius dat de aanvallen door de bevoegde instanties worden onderzocht.

"We vinden het hartstikke vervelend dat er nu alweer een aanval is", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. "We werken aan maatregelen om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Maar daar kunnen we niet te veel over vertellen, omdat we dan ook de aanvallers in de kaart spelen."

DDoS-aanvallen

Bij een DDoS-aanval raken servers overbelast door een groot aantal contactverzoeken. Een website of dienst die op deze server staat, is dan niet toegankelijk voor gewone gebruikers.

Eerder dit jaar werden meerdere DDoS-aanvallen uitgevoerd op grote Nederlandse banken en onder andere de Belastingdienst. Ook raakte DigiD in het voorjaar overbelast door zo'n aanval.