Apple ziet omzet stijgen dankzij duurdere iPhones

In totaal verkocht Apple de afgelopen drie maanden 41,3 miljoen iPhones. Dat waren er in het derde kwartaal van 2017 nog 41 miljoen.

Ook het aantal verkochte iPads steeg nauwelijks, van 11,4 miljoen vorig jaar naar 11,6 miljoen dit jaar. De Mac-verkopen liepen terug naar 3,7 miljoen in het afgelopen kwartaal. In het derde kwartaal van 2017 werden er 4,3 miljoen verkocht.

Apple maakt geen onderscheid binnen de verschillende productcategorieën. Daarom is het niet duidelijk hoeveel exemplaren er bijvoorbeeld van de iPhone X zijn verkocht.

Diensten

De omzet over diensten zit wederom in de lift. In de vorige drie maanden kwam de omzet over diensten als de App Store, iCloud en Apple Music uit op 9,5 miljard dollar (8,1 miljard euro). Dat komt neer op een stijging van 37 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook in de categorie met 'andere producten' werd meer verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Hierbij worden onder meer AirPods, de Apple TV en de Apple Watch gerekend. De omzet steeg met 37 procent naar ruim 3,7 miljard dollar (3,2 miljard euro).

Omzetstijging

Hoewel de verkoopcijfers van iPhones en iPads nauwelijks toenamen, behaalde Apple een omzet van 53,3 miljard dollar. Dat was vorig jaar nog 45,4 miljard dollar.

Apple overtrof de verwachtingen van analisten, die voorafgaand aan de bekendmaking van de kwartaalcijfers een omzet van 52,3 miljard dollar voorspelden.

De omzetstijging van 17 procent vergeleken met vorig jaar is onder meer te danken aan de duurdere telefoons die Apple aanbiedt.

De afgelopen drie maanden draaide Apple gemiddeld 724 dollar omzet per iPhone, terwijl analisten 694 dollar verwachtten. Apple-topman Luca Maestri zei tegen Reuters dat de iPhone X het afgelopen kwartaal het populairste model was.

Er bleef in dit derde kwartaal onder de streep een winst over van 11,5 miljard dollar. Dat was een jaar geleden nog bijna 9 miljard dollar.