Website DigiD was weer onbereikbaar door DDoS-aanval

Bij een DDoS-aanval worden servers van een site of dienst overbelast met verzoeken van een aanvaller. Hierdoor worden deze servers onbereikbaar, waardoor bijvoorbeeld een site niet bezocht kan worden. Aanvallers krijgen met een DDoS-aanval geen toegang tot persoonlijke gegevens.

Het is de tweede dag op rij dat DigiD door een DDoS-aanval is getroffen. Op maandagavond deed de overheidsdienst melding van een vergelijkbare situatie.

"De aanval is op dit moment nog gaande", vertelt een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius aan NU.nl. "Maar de maatregelen die we hebben genomen lijken goed te werken, waardoor de dienstverlening weer is hervat."

Onderzoek

Het is nog onduidelijk of beide cyberaanvallen door dezelfde persoon zijn uitgevoerd. "De bevoegde instanties gaan dit onderzoeken", aldus Logius. "Het is niet aan ons om te speculeren over wie de aanvallen heeft uitgevoerd."

DigiD was eerder dit jaar ook meerdere malen slachtoffer van DDoS-aanvallen. In maart is de dienst samen met de Belastingdienst ook overbelast geraakt.

Banken

In januari waren er ook grootschalige DDoS-aanvallen op andere instanties. Toen werden de Belastingdienst en meerdere grote banken getroffen.

Eerder deze maand arresteerde de politie zes Nederlanders op verdenking van DDoS-aanvallen. Het is onbekend welke sites of diensten zij precies hebben aangevallen.