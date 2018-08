Samsung ziet omzet dalen na trage verkoop Galaxy S9

Samsung draaide in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 58,5 biljoen won, (44,6 miljard euro), meldt het bedrijf dinsdag bij de publicatie van zijn nieuwste kwartaalcijfers. Dat is ruim 4 procent minder dan de omzet in het tweede kwartaal van 2017.

De winst over de maanden april, mei en juni komt uit op 11,04 biljoen won. Dat is minder dan de 11,6 biljoen won die analisten vooraf hadden verwacht. Het is ook iets minder dan de 11,05 biljoen won winst in het tweede kwartaal vorig jaar.

Samsung schrijft de omzetdaling toe aan "tragere verkopen van smartphones en beeldschermen, ondanks de sterke vraag naar geheugenchips". Samsung verdient zowel aan de verkoop van eigen smartphones, als aan die van concurrenten. Samsung levert onderdelen aan andere bedrijven.

Trage verkopen S9

De verkopen van de Galaxy S9, het belangrijkste toestel van het jaar voor Samsung, lopen volgens het bedrijf "traag". De omzet over de mobiele tak van het bedrijf daalde in vergelijking met vorig jaar met 22 procent, naar 22,7 biljoen won.

Ook de omzet over de schermtak daalde flink. Die zakte op jaarbasis met 27 procent naar 5,7 biljoen won. Samsung zag een "zwakke vraag" naar flexibele oledschermen die het bedrijf levert voor onder meer de iPhone X van Apple.

Samsung verwacht in de tweede helft van dit jaar een omzetgroei, als Apple nieuwe iPhones met oledschermen presenteert.

De groei zat in het afgelopen kwartaal vooral in de processoren en geheugenchips. Die tak groeide ten opzichte van vorig jaar met 25 procent. De omzet steeg naar 21,9 biljoen won.

