EU dreigt Privacy Shield op spel te zetten als VS zich niet aan afspraken houdt

Dat heeft EU-commissaris Vera Jourova (Justitie en Consumentenrechten) in een brief laten weten aan de Amerikaanse minister van Economische Zaken, meldt The Financial Times.

De afspraken van het Privacy Shield regelen het verplaatsen en opslaan van data van consumenten tussen Europa en de Verenigde Staten. De regeling is in juli 2016 van kracht gegaan.

De regeling houdt onder meer in dat het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken een ombudsman moet aanstellen die klachten van Europese burgers in behandeling neemt. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Het Europees Parlement liet begin juli weten dat Brussel het verdrag met de VS zou opschorten als het land niet per 1 september aan de afspraken voldoet.

In de door The Financial Times ingeziene brief laat Jourova weten dat de VS tot uiterlijk oktober heeft om de ombudsman aan te stellen. In een aanvullende reactie aan de krant zegt de EU-commissaris dat ze nog niet zo ver wil gaan om het verdrag helemaal op te schorten.

Het Privacy Shield wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld door de Europese Unie. Brussel kan zich uit het verdrag terugtrekken als het van mening is dat de Verenigde Staten de persoonlijke data van Europese burgers onvoldoende beschermen.