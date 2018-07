YouTube gaat in meer landen originele content aanbieden

Het bedrijf wil op die manier meer betalende klanten aantrekken. Er werden al video's gemaakt in de Verenigde Staten en in Zuid-Korea.

YouTube gaat nu ook eigen video's maken in Frankrijk, Duitsland, Japan en Mexico. De content is te zien op het YouTube Premium, het onderdeel van de site waar klanten voor moeten betalen. Sommige video's komen op het open deel van de site.

Het bedrijf werkt aan meerdere soorten programma's, zoals documentaires, series en talk shows. Susanne Daniels, het hoofd van de afdeling Original Content, zegt dat de programma's in de lokale talen worden gemaakt en ondertiteling krijgen voor de rest van de wereld.

"We richten ons op markten waarvan we denken dat er veel potentiële nieuwe abonnees wonen", aldus Daniels. Series in India en Zuid-Korea zorgden eerder al voor veel nieuwe abonnees.

Daniels zei dat in de komende weken meer bekend wordt over de nieuwe series.

De eerste originele serie van YouTube was de kinderserie Fruit Ninja Frenzy Force in 2016. De serie won een Emmy. "We zijn nu echter niet bezig met nieuwe kinderseries, omdat we daar geen nieuwe abonnees door krijgen", verklaart Daniels.