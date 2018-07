Aantal Facebook-gebruikers in Europa neemt af

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers die het bedrijf op woensdag openbaar maakte.

In het afgelopen kwartaal waren er 279 miljoen dagelijks actieve Europeanen, terwijl dat er een kwartaal eerder 282 miljoen waren. Het aantal maandelijks actieve gebruikers uit Europa daalde met 1 miljoen, naar 376 miljoen mensen.

Wereldwijd nam het aantal Facebook-gebruikers alsnog toe, maar minder snel dan verwacht. Vorig kwartaal waren er 1,47 miljard dagelijks actieve gebruikers en 2,23 miljard maandelijks actieve accounts. Daarmee nam het aantal gebruikers toe met respectievelijk 1,44 procent en 1,54 procent.

Minder groei

De groei nam daarmee flink af vergeleken met een kwartaal eerder. Toen zag Facebook het aantal dagelijkse gebruikers groeien met 3,42 procent, terwijl het aantal maandelijks actieve accounts groeide met 3,14 procent.

Analisten hadden de groei in gebruikers bij Facebook hoger ingeschat. Zowel de dagelijks als maandelijks actieve gebruikers groeiden met 11 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Schandalen

Het is voor het eerst in lange tijd dat Facebook de verwachtingen qua gebruikersgroei niet waarmaakt. Een reden voor de krimp in groeicijfers is niet bekend, maar het bedrijf lag de afgelopen maanden meermaals onder vuur wegens dataschandalen.

In maart bleek dat gegevens van Facebook waren misbruikt door databedrijf Cambridge Analytica. Hiermee werden psychologische profielen van gebruikers gemaakt, om gericht te kunnen adverteren voor politieke campagnes.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg werd vervolgens verhoord door het Amerikaanse Congres. Ook sprak hij bij de Europese Unie. In de eerste kwartaalcijfers van het jaar, die in april werden gepubliceerd, leek het schandaal nog geen impact in de groeicijfers te hebben.

Televisiepresentator Arjen Lubach riep Nederlanders op om hun accounts op Facebook te verwijderen. Daar gaven tienduizend gebruikers toen gehoor aan.

Omzetgroei

De omzet van Facebook kwam afgelopen kwartaal uit op 13 miljard dollar, omgerekend ongeveer 11,1 miljard euro. Dat is een groei vergeleken met een jaar eerder, toen er een omzet van 9,2 miljard dollar werd gerapporteerd.

De inkomsten binnen het bedrijf groeiden met 31 procent, naar 5,1 miljard dollar. De meeste winst werd gemaakt door de advertentietak van het bedrijf.