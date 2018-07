Beveiligingstopman Facebook drong aan op nieuw privacybeleid

Stamos benadrukte dat Facebook beter geen data kan verzamelen als het niet nodig is, blijkt uit de e-mail die in handen is van BuzzFeed News. De topman adviseerde om gegevens "alleen zo lang op te slaan als nodig is om mensen te dienen".

Stamos schreef dat het bedrijf zich minder op groei op de korte termijn moet richten. "We moeten bereid zijn een kant te kiezen als er duidelijke ethische en humanitaire problemen zijn. We moeten open, eerlijk en transparant zijn over onze uitdagingen en over wat we doen om ze op te lossen."

De mail werd op 23 maart verzonden, nog geen week nadat het bedrijf in opspraak kwam vanwege datamisbruik. Daarbij kwamen gegevens van wereldwijd 87 miljoen accounts bij Cambridge Analytica terecht.

De data werden via de app thisisyourdigitallife in eerste instantie verzameld voor wetenschappelijk onderzoek, maar daarna voor commerciële doeleinden doorgespeeld naar het Amerikaanse databedrijf.

Vertrek

Op 20 maart werd bekend dat Stamos bij Facebook weg zou gaan. De topman vertrekt in augustus. De reden zou zijn dat er binnen het bedrijf meningsverschillen zijn over de rol van Facebook bij het tegengaan van nepnieuws.

Binnen het bedrijf was Stamos een van de voorstanders van het onderzoeken van Russische inmenging op Facebook en het publiceren van de resultaten. Verschillende topfunctionarissen waren het daarmee oneens.