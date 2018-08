Facebook schrapte discriminerende reclame-optie in VS

Dat staat in een overeenkomst die het sociale netwerk met de Amerikaanse overheid heeft bereikt, aldus Bloomberg. Het is niet duidelijk of dezelfde maatregelen worden getroffen buiten de VS. De veranderingen zijn al eerder doorgevoerd, meldt Facebook.

Het techbedrijf had opties om te adverteren bij gebruikers van een bepaalde etniciteit, religie of seksuele oriëntatie. Deze mogelijkheid zou ook zijn gebruikt om discriminerende reclames te verspreiden. Daarom is de optie verwijderd.

Met het wissen van de optie kwam een einde aan een onderzoek dat de Amerikaanse overheid ruim anderhalf jaar heeft uitgevoerd, waarbij aantijgingen van discriminatie onder de loep werden genomen.