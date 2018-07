Apple-website wijst op mogelijke komst Apple Pay in Nederland

Op de website van Apple staat uitgelegd hoe ontwikkelaars een knop aan websites moeten toevoegen, waarmee gebruikers kunnen doneren via Apple Pay.

Daarbij moet een taal gekozen worden waarin de knop beschikbaar komt. In het rijtje met beschikbare talen staat een optie voor Nederland, ontdekte iPhoned.

Naast Nederland staan in het menu enkel landen waar Apple Pay al beschikbaar is voor gebruikers. Daarmee lijkt gezinspeeld te worden op de uitrol van Apple Pay in Nederland.

Apple Pay in Nederland

Het is vooralsnog niet mogelijk om een Nederlandse betaalkaart te koppelen aan Apple Pay, de dienst van Apple waarmee gebruikers contactloos kunnen betalen. Dat doen ze door hun iPhone of Apple Watch tegen een betaalterminal te houden.

Apple Pay kwam in 2014 beschikbaar in de Verenigde Staten. In de jaren daarna werd de betaalmethode in meer landen uitgerold, waaronder in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Apple Pay in Nederland uitkomt. Op de ontwikkelaarspagina worden verder geen details genoemd.

Geruchten

Er zijn al verschillende geruchten geweest die op de komst van Apple Pay naar Nederland hintten. Zo was de ondersteuningspagina van Apple Pay al een tijdje beschikbaar in het Nederlands. Inmiddels is de pagina weer teruggezet naar de Engelse taal.

In maart was Apple Pay via een omweg in te stellen voor Bunq-gebruikers. Dat kon door de regio in de bankapp op Spanje of Italië te zetten, waar de methode al beschikbaar is. Later werd de ondersteuning geblokkeerd.