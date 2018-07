'Bijna helft Nederlandse huishoudens heeft slimme tv'

Mensen zonder slimme tv maakten in de eerste helft van 2018 meer gebruik van andere apparaten om via het internet te kijken, zoals een Apple TV of Google Chromecast. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Kijkonderzoek (SKO) onder duizenden Nederlanders in het eerste half jaar van 2018.

In 20 procent van de huishoudens is een Apple TV of Google Chromecast aangesloten om online naar films of series te kijken. Dat is 5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Meer dan de helft van de huishoudens (54 procent) heeft een digitale aansluiting via de kabel. In 21 procent van de gevallen is er een digitale aansluiting via het internet aanwezig. Daarnaast ontvangt 12 procent digitale ontvangst via glasvezel.

Het aantal huishoudens met analoge ontvangst op ten minste één televisie in huis daalde naar 13 procent. In de eerste helft van 2017 was dat nog 18 procent.

Videodiensten

Van de Nederlandse huishoudens keek bijna de helft (48 procent) in de eerste helft van 2018 naar een online videodienst als Netflix of Videoland.

Er kijken meer mensen naar videodiensten dan een jaar geleden. Toen gold dat nog voor 40 procent van de huishoudens. In een op de drie huishoudens (34 procent) wordt op zijn minst eens per week naar een online videodienst gekeken.