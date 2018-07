'Gevoelige documenten Britse overheid vindbaar via Google'

Er zou onder meer documentatie zijn uitgelekt waarin het aanvraagproces van beveiligingspassen voor verschillende overheidsgebouwen wordt uitgelegd, stelt The Telegraph zondag. Ook lekte naar verluidt communicatie met medewerkers van de Britse inlichtingendienst MI5 uit.

De bestanden en gesprekken zijn onbedoeld openbaar gemaakt via het programma Trello. Met Trello kunnen gebruikers samen aan taken werken en daarbij documenten delen. Uit het onderzoek van The Telegraph blijkt dat een aantal Trello-pagina's binnen de Britse overheid publiekelijk beschikbaar zijn gemaakt. De online software is sinds 2013 door meerdere departementen in gebruik genomen.

Omdat de Trello-groepen in kwestie niet in de privémodus stonden, maakte Google alle conversaties en gedeelde documenten binnen de groepen doorzoekbaar.

Volgens The Telegraph is een aantal van de Trello-pagina's inmiddels weer privé gemaakt, maar een deel van de inhoud wordt nog steeds opgenomen in de zoekresultaten van Google. De krant meldt dat verschillende parlementariërs de Britse regering om opheldering hebben gevraagd.