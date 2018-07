Facebook wil in 2019 nieuwe internetsatelliet lanceren

Het project is door Facebook bevestigd aan Wired, die documenten van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) in handen kreeg. In de documenten was e-mailverkeer te lezen tussen topmensen van Facebook en de FCC, waarin verwezen werd naar een 'experimentele satelliet'.

De satelliet krijgt de naam Athena. Een woordvoerder zegt tegen Wired "weinig details" te kunnen delen over het project. "We geloven dat satelliettechnologie van groot belang is in de broadbandinfrastructuur van de toekomst. De techniek maakt het mogelijk om ook afgelegen gebieden van internet te voorzien."

Uit de documenten blijkt dat Facebook de satelliet begin 2019 zou willen lanceren.

SpaceX

Het is niet de eerste keer dat Facebook een satelliet bouwt. In 2016 moest een Israëlische Facebook-satelliet in een baan rond de aarde gebracht worden. Die was bedoeld om internet te verlenen aan moeilijk bereikbare gebieden in Afrika.

De satelliet zou door een raket van SpaceX gelanceerd worden, maar die explodeerde op de lanceringsbasis. De satelliet raakte daarbij onherstelbaar beschadigd.