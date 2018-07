Gevoelige informatie van honderd automakers openbaar door datalek

Het gaat onder meer om gevoelige informatie van Fiat Chrysler, Ford, Tesla, Toyota en Volkswagen, schrijft The New York Times. Beveiligingsonderzoeker Chris Vickery van UpGuard Cyber Risk vond het lek.

De documenten waren via een onbeschermde, openbare server van het kleine Canadese bedrijf Level One Robotics te vinden. Dat bedrijf werkte met veel autofabrikanten samen. Op de server stonden bijvoorbeeld gedetailleerde blauwdrukken en contracten van medewerkers.

Daarnaast waren er persoonlijke gegevens van werknemers bij Level One in te zien, waaronder rijbewijzen en paspoorten. Het lek besloeg in totaal voor 157 GB aan data.

Het is niet duidelijk of de gegevens ook door anderen zjn ingezien of gedownload. UpGuard Cyber Risk vond het lek op 1 juli en kwam op 9 juli in contact met Level One. Het lek was vervolgens binnen een dag gedicht.