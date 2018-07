Microsoft draait dankzij clouddiensten beter kwartaal dan verwacht

In totaal had Microsoft een omzet van 30,1 miljard dollar, zo maakte het bedrijf bekend in zijn kwartaalcijfers. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

Het techbedrijf maakte 8,8 miljard dollar winst. De nettowinst kwam een jaar eerder nog op 8 miljard dollar uit.

Het was voor Microsoft het vierde kwartaal van het boekjaar. Directeur Satya Nadella kijkt terug op een "ongelooflijk jaar". Het bedrijf passeerde de 100 miljard dollar aan opbrengsten.

Microsoft zou het afgelopen jaar volgens hem veel succes geboekt hebben doordat het al vroeg in de cloud investeerde. Het bedrijf profiteerde vooral van de vraag naar Office-producten en clouddiensten; software die via internet geleverd wordt.