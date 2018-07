'Britse autoriteiten niet gerust op veiligheid Huawei-producten'

Het Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC) heeft een rapport geschreven waarin de zorgen uitgesproken worden, schrijft Reuters.

Na een onderzoek kwamen tekortkomingen van Huawei naar boven die "nieuwe risico's voor de Britse telecomnetwerken" aan het licht brachten.

Het HCSEC werd in 2010 door Huawei opgezet toen de Britse regering vermoedde dat het bedrijf een veiligheidsrisico voor de nationale infrastructuur vormde. Britse beveiligingsinstanties maken deel uit van de toezichtraad. In het Verenigd Koninkrijk levert Huawei onder meer mobiele netwerken.

Om de problemen op te lossen is "veel werk" nodig, stelt het rapport. Een woordvoerder van Huawei zegt dat er op bepaalde gebieden "ruimte voor verbetering" is. "We zijn dankbaar voor de feedback en gaan aan de slag om de problemen op te lossen."

Overheidsinvloed

Volgens Huawei is er nooit een zwakte in zijn apparatuur gevonden. Het bedrijf zegt geheel buiten de invloed van de Chinese overheid om te werken.

Huawei wordt ook in andere landen onderzocht. In de VS raden inlichtingendiensten het gebruik van Huawei-telefoons af, omdat ze bezorgd zijn dat informatie van zo'n telefoon kan worden gedeeld met Chinese autoriteiten.