YouTube schorst ouders die in video's kinderen mishandelen

In de video's was te zien hoe de ouders naar hun kinderen schreeuwen, aldus The Verge. Daarnaast werden de kinderen in beeld geschopt of geslagen.

"Content die kinderen in gevaar brengt, vinden wij onacceptabel", aldus YouTube in een verklaring. "Aangezien het kanaal in kwestie al meermaals onze richtlijnen heeft geschonden, hebben we besloten alle video's te verwijderen."

De ouders stonden in 2017 terecht vanwege het verwaarlozen van hun kinderen. Ze kregen een voorwaardelijke straf van vijf jaar. Het YouTube-kanaal in kwestie was tot deze week echter nog toegankelijk op de site.

De makers van de video beweren dat de kinderen in de video's acteerden en dat er geen sprake was van mishandeling.

In latere video's was echter te zien dat de kinderen verwondingen overhielden aan de opname. Daarnaast zijn twee van de vijf kinderen uit huis geplaatst vanwege psychische mishandeling.