Waarom krijgt Google zulke gigaboetes van Europa?

Wat voor boetes heeft Google gekregen van de Europese Unie?

Inmiddels heeft de EU twee noemenswaardige miljardenboetes uitgedeeld. De eerste werd vorig jaar opgelegd en vestigde met een boetebedrag van maar liefst 2,4 miljard euro meteen een record. Nog nooit eerder legde Europa zo'n hoge boete op.

De tweede boete, die deze week bekend werd, ging daar met een bedrag van 4,34 miljard euro nog eens overheen.

Waarom kreeg Google die boetes?

In beide gevallen werden de boetes opgelegd wegens machtsmisbruik, al ging het bij beide boetes om net andere voorvallen. De Europese Commissie is in 2015 een onderzoek op meerdere fronten gestart.

De boete uit 2017 richtte zich op machtsmisbruik in de zoekmachine van het bedrijf. Google heeft al enkele jaren een eigen prijsvergelijker, Google Shopping, die prominent boven de zoekresultaten wordt getoond.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) vond dat Google daarmee zijn positie misbruikte. Wie naar een prijsvergelijker zoekt op Google, krijgt immers veel sneller die van de zoekgigant te zien. Websites die een vergelijkbare dienst aanbieden, staan een stuk lager in de resultaten en worden in feite weggedrukt.

Bij de recentste boete richt Vestager zich op machtsmisbruik binnen het besturingssysteem Android. Bedrijven zijn volgens Vestager verplicht om de Google-zoekmachine te installeren op telefoons die Android gebruiken. Daarnaast zouden telefoonmakers met een ander besturingssysteem in ruil voor geld de zoekmachine standaard meeleveren.

Telefoonfabrikanten mogen ook niet aangepaste versies van Android op telefoons installeren, zonder dat Google daar toestemming voor heeft gegeven.

Fabrikanten die een Google-app vooraf willen installeren op een Android-telefoon, worden verplicht om meteen een bundel aan apps te installeren. Hierdoor staan officiële apps van Google vaak vooraf op telefoons, terwijl concurrerenten vanuit een appwinkel gedownload moeten worden.

Dit leidt ertoe dat de e-mailapplicatie Gmail binnen het Android-besturingssysteem bijvoorbeeld een oneerlijk voordeel heeft ten opzichte van een app zoals Outlook van Microsoft.

Waarom mag Google zichzelf niet voortrekken in Europa?

De Europese Commissie is van mening dat Google zo groot is, dat het bedrijf gereguleerd moet worden om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Uit onderzoek van de commissie blijkt bijvoorbeeld dat 90 procent van al het zoekverkeer in Europa via Google gaat. Dat leidt ertoe dat het bedrijf een gigantische impact heeft op welke informatie Europese burgers onder ogen krijgen en of ze een product van een ander technologiebedrijf krijgen te zien.

Hetzelfde is het geval bij Android. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat 85 procent van alle verkochte smartphones in 2017 op het Google-besturingssysteem draait. Google is daarmee verantwoordelijk voor een groot deel van het gebruik van mobiele apps onder Europeanen en moet van de commissie concurrentie daarom niet in de weg staan.

Waarom gaat het om zulke gigantische boetebedragen?

Europese boetes zijn veelal gebaseerd op de maximumomzet van het bedrijf dat wordt beboet. Bij Google wordt daarbij gekeken naar moederbedrijf Alphabet. In het afgelopen jaar heeft het concern rond de 110 miljard dollar omzet geboekt.

Europa had dus zelfs een hogere boete mogen opleggen, maar toch is de Google-boete buitengewoon hoog. Meestal komt Brussel uit op veel lagere percentages.

Wat gaat er nu gebeuren?

Google tekende bij de boete van 2,4 miljard euro bezwaar aan bij de Europese Commissie, maar deed ook een aantal aanpassingen. Concurrenten van Google Shopping klaagden in januari echter nog, omdat ze nog steeds oneerlijk behandeld zouden worden.

Google heeft bezwaar gemaakt tegen de meest recente boete. Europa geeft het zoekbedrijf echter negentig dagen om te zwichten voor het besluit. Doet het bedrijf dat niet, dan riskeert het bedrijf een boete van 5 procent van de dagomzet per dag.