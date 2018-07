Google gaat eigen internetkabel tussen VS en Europa aanleggen

De internetkabel is vernoemd naar Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1901. Google hoopt de kabel in 2020 in gebruik te nemen, aldus het bedrijf in een blogbericht.

In de Atlantische Oceaan liggen al meerdere kabels die het internetverkeer in de VS en Europa met elkaar in verbinding brengen. Meestal worden deze snoeren aangelegd door technologiebedrijven die met elkaar samenwerken.

De Dunant-kabel is alleen van Google. Dat geeft het bedrijf een directe lijn voor internetverkeer tussen Europa en de VS, die volgens de zoekgigant zal worden gebruikt om de groei van clouddiensten te ondersteunen.

Curie

Het is de tweede private kabel die Google aanlegt. Eerder investeerde Google in Curie, een kabel tussen Los Angeles en Chili.

Curie zal vanaf 2019 operationeel zijn. Daarmee is Google het eerste niet-telecombedrijf dat zelfstandig in zo'n kabel investeert.