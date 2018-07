Techleiders beloven geen wapens met kunstmatige intelligentie te ontwikkelen

Dat staat in een brief die deze week werd gepubliceerd tijdens een conferentie over kunstmatige intelligentie in Stockholm. De brief is een initiatief van het Future of Life-instituut, dat onderzoek doet om de gevaren van kunstmatige intelligentie te identificeren en voorkomen.

"Kunstmatige intelligentie gaat een steeds grotere rol spelen voor het leger", aldus de brief. "Het is daarom noodzakelijk voor burgers, beleidsmakers en leiders om een onderscheid te maken tussen acceptabel en onacceptabel gebruik van AI."

"De ondertekenaars van deze brief zijn het met elkaar eens dat een machine nooit mag kiezen om een mens te doden. Het is een morele kwestie. Als we machines dodelijke keuzes laten maken, is er straks niemand meer eindverantwoordelijk."

Elon Musk

De brief is ondertekend door onder andere Tesla-baas Elon Musk, de drie medeoprichters van Googles AI-tak DeepMind, Skype-oprichter Jaan Tallinn en veel andere bedrijven die aan kunstmatige intelligentie werken.

Veel van de techleiders die de brief hebben ondertekend, beloofden eerder in individuele berichten om AI niet voor moordwapens in te zetten. Met de brief scharen ze zich achter één uniforme belofte, in een poging om ook druk op bijvoorbeeld politici uit te oefenen.