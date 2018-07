'Trump is de grootste Amerikaanse politieke adverteerder op Facebook'

Dat concluderen onderzoekers van New York University op basis van Facebook-gegevens, schrijft The New York Times.

Trump en zijn team hebben sinds afgelopen mei 274.000 dollar uitgegeven aan politieke reclame. Dat is omgerekend zo'n 235.000 euro.

De eerste politicus op de lijst na Trump is Beto O'Rourke, een Democraat in Texas die in november Ted Cruz wil vervangen in het Congres. Hij betaalde 194.400 dollar.

Op de derde plek staat de organisatie Planned Parenthood, die in dezelfde periode 188.000 dollar (161.000 euro) heeft besteed aan Facebook-reclame. Deze non-profitorganisatie levert gezondheidszorg aan vrouwen en pleit voor het beschermen en uitbreiden van de Amerikaanse abortuswet.

37 miljoen Amerikanen

De advertenties van Trump zijn sinds mei dit jaar door minstens 37 miljoen Amerikanen bekeken. Die van Planned Parenthood bereikten 24 miljoen gebruikers. O'Rourke bereikte ondanks zijn grotere investering, minder Amerikanen dan Planned Parenthood: slechts 13 miljoen.

Van de 449 partijen die het meest hebben uitgegeven aan Amerikaanse politieke reclame, steunen 210 een linkse partij. Daarnaast staan 124 adverteerders achter een conservatieve organisatie en zijn 115 politiek neutraal.

De onderzoekers willen nog niet zeggen hoeveel er in totaal aan politieke reclame op Facebook is uitgegeven, omdat het onderzoek nog loopt. Het Witte Huis wilde niet reageren op de cijfers.

