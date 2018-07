'Stemcomputers VS bevatten software voor toegang op afstand'

Het gaat om de software pcAnywhere, schrijft Motherboard. De website heeft een brief van ES&S die aan senator Ron Wyden gericht was in handen.

Tussen 2000 en 2006 zou de software aan "een klein aantal klanten" geleverd zijn. Dat spreekt een bericht uit februari tegen, toen een woordvoerder van ES&S zei dat het bedrijf nooit pcAnywhere op stemsystemen geïnstalleerd had.

Via software als pcAnywhere kunnen systeembeheerders op afstand onderhoud uitvoeren of software veranderen. Stemcomputers moeten van andere systemen en toegang tot het internet afgesloten zijn, omdat anders mogelijk lekken ontstaan die door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.

ES&S is volgens Motherboard de belangrijkste fabrikant van stemcomputers in de Verenigde Staten. In 2006 werd tenminste 60 procent van de stemmen via een ES&S-systeem getabelleerd.

Standaarden

Het bedrijf schrijft aan Wyden dat pcAnywhere sinds december 2007 niet meer op systemen geïnstalleerd is. In die periode kwamen er nieuwe standaarden voor stemcomputers.

Wyden zei tegen Motherboard dat het installeren van zulke software op stemcomputers "het slechtste is dat je op het gebied van beveiliging kunt doen, op het achterlaten van stembiljetten in Moskou na".