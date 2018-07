Ziekenhuis in Hoorn zegt operaties af na computerstoring

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is er op maandagmiddag apparatuur "virtueel omgevallen", met een computerstoring als gevolg, meldt het Noordhollands Dagblad dinsdag.

Er vonden werkzaamheden plaats in de serverruimte, maar het is onduidelijk of daardoor storing is ontstaan. Het is in de nacht van maandag op dinsdag niet gelukt de storing te verhelpen.

De wachttijden bij poliklinieken zijn door de storing fors opgelopen. Sommige mensen moeten urenlang wachten. Naast operaties, kunnen sommige andere afspraken ook niet doorgaan.

Op dinsdagochtend waren slechts 150 computers van het ziekenhuis operationeel. Normaal gesproken zijn dat er veertienhonderd. Door de problemen heeft het ziekenhuis slechts beperkt toegang tot patiëntendossiers. De problemen zullen mogelijk rond de middag verholpen zijn.

In 2017 bleek dat het Westfriesgasthuis één van de vijftien Nederlandse ziekenhuizen was die met ransomware zijn geïnfecteerd.