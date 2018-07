De Telegraaf moet verhaal over 'hack' bij Kaspersky Lab rectificeren

Het oordeel van de rechter kwam in een kort geding dat Kaspersky Lab had aangespannen tegen TMG, de uitgever van De Telegraaf.

De krant publiceerde op 3 februari 2018 een artikel, waarin stond dat een "meesterhacker" informatie van Kaspersky Lab in handen wist te krijgen.

De hack zou door Rian van Rijbroek zijn uitgevoerd, die voor de publicatie van het artikel door de mand viel als 'expert' op het gebied van cyberveiligheid bij het programma Nieuwsuur. Daarnaast werd na een mediaoptreden op 29 januari bekend dat ze plagiaat had gepleegd voor een boek dat ze samen met voormalig minister Willem Vermeend schreef.

Van Rijbroek zou aan journalisten hebben verteld dat ze het netwerk van Kaspersky Lab had gehackt. Dat zou in opdracht van veiligheidsdiensten zijn gebeurd. Die bewering ontkende ze na de publicatie van het artikel.

Kaspersky Lab bracht naar buiten dat nooit op hun netwerk was ingebroken. Het bedrijf spande een rechtszaak tegen TMG aan, de uitgever van De Telegraaf, vanwege vermeende reputatieschade door het artikel.

Onvoldoende bewijs

Volgens de voorzieningenrechter was de publicatie "onrechtmatig". De betrokken journalisten konden volgens de rechter niet hard maken dat Van Rijbroek hun inderdaad over de inbraak van het computernetwerk van Kaspersky Lab had verteld. Ook hadden ze het bedrijf niet om een reactie gevraagd en hadden ze geen onderzoek ingesteld naar de vermeende beweringen van Van Rijbroek.

TMG zei dat uit het artikel blijkt dat de beweringen van Van Rijbroek "niet serieus genomen moesten worden". Dat verweer is afgewezen door de rechter, omdat de tekst er ook op hint dat uitspraken van Van Rijbroek wel degelijk serieus genomen moet worden.

De rechter oordeelt dat TMG binnen drie dagen een rectificatie in de krant en op de website van De Telegraaf moet zetten.

Reacties

Algemeen directeur Harco Enting van Kaspersky zegt "verheugd" te zijn met de uitspraak van de rechter. "Het is fijn dat de rechterlijke macht heeft geconcludeerd dat de hack niet heeft plaatsgevonden."

TMG-advocaat Bas Le Poole laat in een reactie weten het vonnis goed te gaan bestuderen. Het is nog niet bekend of De Telegraaf met vervolgstappen komt.

Wel is het volgens Le Poole "merkwaardig dat de rechter geen woord in het vonnis heeft besteed aan het aanbod dat De Telegraaf aan Kaspersky heeft gedaan voor de start van het kort geding".

De TMG heeft Kaspersky Lab aangeboden een artikel in De Telegraaf te publiceren waarin de krant nadrukkelijk beschrijft dat het Utrechtse kantoor van het bedrijf niet is gehackt. In aanloop naar de rechtszaak bedankte Kaspersky voor het aanbod, omdat het conceptartikel volgens Enting "de rol van De Telegraaf volkomen onbelicht laat."