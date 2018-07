Inschrijfronde gratis wifi voor EU-gemeentes ongeldig door technische fout

Dat valt te lezen op de website van het project, WiFi4EU genaamd.

De Europese Unie wil als onderdeel van WiFi4EU de komende jaren gratis wifi verstrekken aan duizenden Europese gemeentes op openbare plekken. Via de eerste inschrijfronde, die plaatsvond op 15 mei, zou aan de eerste duizend gemeentes die zich aanmeldden een subsidie van 15.000 euro worden toegekend.

WiFi4Eu meldt echter dat niet alle geïnteresseerde gemeentes "evenveel kans maakten". Volgens de Belgische krant Le Soir is dat het gevolg van een fout in het systeem, die ervoor zorgde dat er geen correctie plaatsvond voor de tijdzone waarin een gemeente zich bevindt, schrijft De Tijd op zijn website.

Gemeentes waarin het op het tijdstip van inschrijving bijvoorbeeld een uur later was, werden later op de chronologische lijst van inschrijvingen geplaatst. Daardoor kregen westelijk gelegen gemeentes een oneerlijk voordeel.

WiFi4EU stelt dat er aankomend najaar een nieuwe inschrijfronde plaatsvindt. In totaal moeten zo'n 6.000 tot 8.000 gemeentes via het initiatief aanspraak kunnen maken op subsidie voor het aanbieden van gratis wifi-hotspots, verdeeld over vijf inschrijfrondes. De EU trekt voor het project 120 miljoen euro uit.