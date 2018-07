Kwart Nederlandse websites gebruikt onveilige verbinding

Beveiliger Cybersprint uit Den Haag onderzocht 6.645 veelbezochte sites met een .nl-adres. Daarvan hebben bijna 4.900 (ruim 73 procent) een HTTPS-verbinding. Bijna achttienhonderd websites (zo'n 27 procent) hebben een onveilige verbinding of hebben de beveiliging niet goed ingesteld.

Cybersprint keek naar de sites die in de top miljoen van meest bezochte .nl-sites staan. Veel grote sites maken gebruik van een beveiligde verbinding. In de Nederlandse top 100.000 had één op de zeven websites een onveilige verbinding.

HTTPS zegt alleen iets over de verbinding tussen de browser en de site, maar niets over de inhoud van een website. Een website met HTTPS kan alsnog van oplichters zijn, zoals een nagemaakte site van een bank. En een website zonder HTTPS kan bonafide zijn.

Beveiliging

"Met een onveilige verbinding kunnen gegevens van bezoekers onderschept worden. Stel dat je een webshop hebt, dan kunnen kwaadwillenden gebruikersnamen, wachtwoorden en betaalgegevens van je klanten onderscheppen", zegt Cynthia Schouten, hoofd informatiebeveiliging bij Cybersprint.

Cybersprint heeft niet naar afzonderlijke sectoren gekeken. "Maar in zijn algemeenheid loopt de financiële wereld voorop in beveiligingsmaatregelen. Ook de landelijke overheid heeft de zaken best goed op orde. Maar in de zorgsector is het zorgwekkender gesteld met de beveiliging", aldus Schouten.

Google komt over ongeveer een week met een nieuwe versie van de veelgebruikte browser Chrome. Daarin worden sites zonder HTTPS duidelijk gemarkeerd. Bezoekers krijgen een grote rode melding in beeld te zien.