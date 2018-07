Stichting Brein gaat aanpak illegale uploaders uitbreiden

De stichting heeft op de invoering van de AVG (de nieuwe Europese privacywet, red.) gewacht om de opsporingssoftware in te zetten. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om het programma later dit jaar in te voeren, zegt Brein-directeur Tim Kuik tegen Tweakers.

Vooralsnog worden alleen "de eerste en grote" uploaders aangepakt. Met de software wil Stichting Brein illegale uploads breder aanpakken. "Er is een grotere groep gebruikers van uitwisselplatformen die als bron dienen", zegt Kuik. Zij nemen volgens hem "een wezenlijk aandeel" in bij het in stand houden van zulke platformen.

Het is nog niet duidelijk wat Stichting Brein als "frequente uploaders" ziet. Mensen die af en toe BitTorrent gebruiken, zijn waarschijnlijk niet het doelwit. De stichting kan lijsten met ip-adressen vergaren, maar internetproviders geven alleen klantgegevens na een gerechtelijk bevel.

Uploaders

In maart schikte een man, die zonder toestemming andermans muziek online zette, voor 10.000 euro met Stichting Brein. De man zette albums van onder meer Ed Sheeran, Justin Timberlake en BLØF op Usenet.

De auteursrechtenorganisatie schikte in het verleden meermaals met plaatsers van muziek en films. Tot nu toe richt de organisatie zich bewust op uploaders.