Jaar cel geëist tegen makers van gijzelsoftware CoinVault

De mannen vroegen losgeld van de slachtoffers om de computer weer vrij te geven. De officier van justitie bij de rechtbank in Rotterdam eiste donderdag een jaar celstraf en een taakstraf van 240 uur tegen de 21-jarige Melvin en de 21-jarige Dennis van den B. uit Hoogland.

In 2014 en 2015 besmetten de broers zeker 1.259 computers met de gijzelsoftware CoinVault. De meeste daarvan bevonden zich in Nederland. Als losgeld werd 1 bitcoin geëist, wat destijds enkele honderden euro's waard was. Bijna honderd gedupeerden betaalden.

De broers verdienden elk ongeveer 10.000 euro aan de besmettingen. Ze hadden een helpdesk opgezet om slachtoffers te helpen met betalen. Volgens het OM was het werk van de mannen "grootschalig en professioneel" en kunnen sommige gedupeerden nog steeds niet bij hun bestanden.

Spijt

Volgens hun advocaten hebben de mannen spijt en willen ze helpen bij het oplossen van de problemen. Volgens hen is de kans heel klein dat ze ooit nog in de fout gaan; Melvin heeft een vaste baan en Van den B. volgt twee studies in Eindhoven. De advocaten vroegen om hoge werkstraffen, en anders voorwaardelijke gevangenisstraffen.

De makers van CoinVault hebben zichzelf verraden met de locatie van de broncode op de computer van een van de verdachten. Een onderzoeker van antivirusmaker Kaspersky Lab ontdekte dat en kon daarmee de mannen achterhalen, zo bleek begin juli.