Facebook labelde Russen per ongeluk als 'geïnteresseerd in landverraad'

Dat ontdekte de Deense staatsomroep Danmarks Radio, die het nieuws met onder meer The Guardian deelde. Het bedrijf heeft het label verwijderd nadat journalisten er vragen over stelden.

Facebook gebruikt labels om bepaalde interesses van gebruikers in kaart te brengen. Op deze manier wordt bepaald welke advertenties bij welke Facebook-bezoekers getoond kunnen worden. Een algoritme wijst de labels toe, waarbij per ongeluk ook 'landverraad' gebruikt werd.

Volgens een woordvoerder was het label enkel bedoeld om gebruikers met belangstelling voor verraad uit het verleden te markeren. "Gezien landverraad illegaal is, hebben we de categorie nu verwijderd."

Verraders ontdekken

"Met deze middelen heeft Facebook waarschijnlijk onbedoeld de Russische autoriteiten ingelicht", stelt Rusland-expert Mette Skak van de universiteit in het Deense Aarhus. "Dat maakt het voor overheidsinstanties veel makkelijker om potentiële verraders te traceren."

Russische autoriteiten konden in theorie een Facebook-advertentie plaatsen, waarbij het landverraadlabel gebruikt werd. Op deze manier kon het bedrijf gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld naar een bepaalde website leiden. Het is onduidelijk of dat ook gebeurd is.

Niet getolereerd

Facebook benadrukt dat misbruik van advertentielabels niet wordt getolereerd. "In zulke gevallen verwijderen we de advertentie, schorsen we het account van de adverteerder, of lichten we de lokale autoriteiten in."

Het sociale netwerk lag eerder deze maand onder vuur, omdat een Russische mailprovider speciale toegang tot gebruikersdata had gekregen na 2015. De provider Mail.Ru wordt van nauwe banden met het Kremlin beschuldigd.