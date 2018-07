Verenigde Staten sluiten akkoord met Chinese telecomfabrikant ZTE

De opgelegde sancties worden opgeheven zodra ZTE een bedrag van 400 miljoen dollar (omgerekend zo'n 344 miljoen euro) overmaakt op een tussenrekening. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken woensdag bekendgemaakt.

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken stelde in april een zevenjarig handelsverbod tegen ZTE in, waardoor het bedrijf geen zaken meer mocht doen met bedrijven uit de Verenigde Staten. Reden daarvoor was dat het Chinese bedrijf Amerikaanse producten doorverkocht aan Iran, wat verboden is vanwege sancties aan het land in het Midden-Oosten.

Naast het storten van 400 miljoen dollar op een tussenrekening, moet ZTE een boete van 1 miljard dollar betalen. Ook moet het Chinese bedrijf de bezem door zijn personeelsbestand halen door hooggeplaatste medewerkers te ontslaan.

Ondertussen zijn de Verenigde Staten en China verwikkeld in een handelsoorlog, nadat de VS eerder deze maand importheffingen op Chinese producten invoerde. Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zegt in een verklaring dat het opheffen van de sancties geen onderdeel is van het handelsbeleid met China.