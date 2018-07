Facebook krijgt mogelijk een boete vanwege datalek

Dat schrijven meerdere Amerikaanse op basis van een onderzoeksrapport van de Britse privacywaakhond dat woensdag wordt gepubliceerd.

"Het is Facebook niet gelukt om voor de bescherming van data te zorgen", zei een medewerker van de dienst tegen persbureau Bloomberg. "Het is belangrijk dat we de verantwoordelijkheid van Facebook onderzoeken."

Het sociale medium krijgt nog de kans om te reageren, voordat de boete wordt opgelegd. Een woordvoerder van Facebook heeft laten weten dat het bedrijf nauw samenwerkt met alle instanties die de zaak onderzoeken. Een reactie van Facebook zal snel volgen.

Schandaal

Cambridge Analytica kreeg onbedoeld de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen. Volgens Facebook gaat het om gegevens van maximaal 87 miljoen gebruikers. Het gaat om 90.000 gebruikers in Nederland.

Cambridge Analytica zegt niet meer dan 30 miljoen Facebook-profielen in handen te hebben gekregen. Ook ontkent het bedrijf dat de data zijn gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Onderzoeker Aleksandr Kogan zei in april in het Britse parlement dat de data op zichzelf waardeloos zijn voor dit doel.

App

De data werden verzameld via een app met de naam thisisyourdigitallife. Die is ontwikkeld door onderzoeker Kogan. De app verzamelde niet alleen gegevens van gebruikers, maar ook die van hun vrienden. Facebook bood deze mogelijkheid standaard aan appontwikkelaars aan. Het bedrijf heeft deze functie in 2015 stopgezet.

Dit jaar is de Europese privacywet ingegaan, in Nederland heet deze wet de AVG. Als de zaak volgens die wet was beoordeeld, dan had Facebook mogelijk een boete van honderden miljoenen euro's gekregen.