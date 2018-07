Wetenschappers zien geen bewijs voor verslavende werking technologie

Dat zeggen psychologen van het Internet Institute van de Universiteit van Oxford tegen het BBC-programma Panorama.

Het programma benaderde de universiteit na tal van berichten in de media over de verslavende invloed van sociale media. Professor Andrew Przybylski, hoofd van het instituut, is erg sceptisch over vergelijkingen tussen harddrugs en sociale media.

Volgens de professor kloppen zelfs de psychologische onderzoeken niet waar makers van apps en sociale media hun verslavende aspecten op baseren. Przybylski wijst onder meer op het bekende oneindig scrollen: wie naar beneden scrolt op bijvoorbeeld Facebook of Twitter, bereikt nooit de bodem.

Daardoor zouden gebruikers meer tijd in sociale media steken dan ze zonder dat eindeloos scrollen zouden doen, is de gedachte.

Eindeloos soep eten

De programmeur die het eindeloos scrollen bedacht, liet zich inspireren door een psychologisch onderzoek met een bord soep dat ongemerkt vanaf de onderkant werd bijgevuld. Volgens dat onderzoek eten nietsvermoedende testpersonen veel meer soep uit zo'n bord dan ze normaal zouden doen.

Dat onderzoek is volgens Przybylski echter zeer omstreden binnen de wetenschap, bleek eerder dit jaar. "Als je echt wat wist over het onderzoeksgebied, zou je zeker niet tegen de BBC zeggen dat dit onderzoek het model is waar je verslavende technologie op baseert", zegt de professor tegen Business Insider.

Dopamine

Ook de dopaminekick die vaak wordt toegeschreven aan het gebruik van nieuwe technologie, is volgens wetenschappers overtrokken. "Dopamine-onderzoek toont aan dat dingen als games en technologie in dezelfde regionen zitten als eten, seks en andere alledaagse dingen", zegt Przybylski. "Zaken als cocaïne zorgen voor tien tot vijftien keer hogere dopamineniveaus."

"Beeldschermen zijn geen stoffen die worden ingenomen, waarbij een bepaalde dosis reactie X veroorzaakt en een andere dosis reactie Y", vult onderzoeker Amy Orben van de Universiteit van Oxford aan. "Er is geen echte wetenschappelijke reden om technologie met harddrugs te vergelijken."

Meer onderzoek nodig

Przybylski en Orben sluiten niet uit dat sociale media en technologie een negatief effect op menselijk gedrag kunnen hebben. Maar om dat te kunnen beweren, is meer onderzoek nodig.

"Nu is het gewoon een nieuw type paniek, zoals we ons ook druk maakten om rapmuziek en gewelddadige games. Nu maken we ons hier druk om", zegt Przybylski.

"Het is vooral belangrijk dat er onderzoek gedaan blijft worden en dat dit transparant gebeurt. Het probleem met deze hypes is dat ze ons daarvan afleiden", besluit Przybylski.