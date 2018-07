Britse overheid overweegt verplichte laadpaal bij nieuwe huizen

De Britse overheid heeft de plannen maandag bekendgemaakt in het Road to Zero-rapport. De komst van verplichte oplaadpalen moet mensen overtuigen om elektrisch te gaan rijden. Daarnaast moeten ze bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk.

Het land wil de verkoop van nieuwe auto's die rijden op benzine of diesel in 2040 helemaal stoppen. In 2050 moet de uitstoot van schadelijke gassen met 80 procent zijn gedaald.

Naast het plaatsen van oplaadpalen bij huizen, wil de Britse overheid ook laadpunten maken van lantaarnpalen bij parkeerplaatsen. Het Britse ministerie van Transport heeft een investeringsfonds van 400 miljoen pond (omgerekend zo'n 450 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor het plan.