ING onderzoekt ondersteuning wachtwoorddiensten in browser

Een wachtwoordmanager is software of browserplug-in waarmee gebruikers wachtwoorden veilig kunnen opslaan in een 'digitale kluis'. Daarmee kunnen gebruikers voor meerdere internetdiensten verschillende complexe wachtwoorden gebruiken zonder deze te onthouden.

Een woordvoerder van ING zegt tegen NU.nl dat de inlogpagina van ING sinds kort gebruikmaakt van een nieuwe techniek, waarmee in de internetbrowser Chrome opgeslagen wachtwoorden niet meer gebruikt kunnen worden.

Het was niet de bedoeling dat het gebruik van wachtwoordmanagers daarmee onmogelijk werd, zegt een woordvoerder van ING tegen NU.nl. "We zijn niet tegen wachtwoordmanagers, maar wel tegen het automatisch opslaan van wachtwoorden in de browser."

Risico

Volgens ING lopen gebruikers risico als wachtwoorden in de browser worden opgeslagen. Als iemand anders toegang krijgt tot de computer, kan die persoon daarmee inloggen in de bankomgeving. ING ondersteunt immers geen tweestapsverificatie voor inloggen, waardoor het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord voldoende is. Bij het overboeken van geld moeten gebruikers wel een sms-code invoeren, of de betaling via de mobliele app van de bank bevestigen.

Een wachtwoordmanager slaat de wachtwoorden niet toegankelijk op, zoals in de browser, maar gebruikt een uniek wachtwoord om de 'digitale kluis' te beschermen. Pas als de gebruiker dit hoofdwachtwoord invult, heeft hij toegang tot alle andere wachtwoorden.